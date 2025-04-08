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Жильё в Морочский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Морочь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Морочь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/3
Продаётся 3-комнатная квартира в лучшем агрогородке Клецкого района с развитой инфраструктур…
$11,000
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Параметры недвижимости в Морочский сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов