Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Могилёвский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Могилёвском районе, Беларусь

Буйничский сельский Совет
3
Вендорожский сельский Совет
3
5 объектов найдено
Дом в Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается  добротный одноэтажный  дом 73 квм с участком 45 соток в деревне Масальщина .Дом б…
$18,000
Оставить заявку
Дом в Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дача в СТ Строитель -2 ,рядом с ж/д станцией Волоки ,Оршанское напровление.На дизе…
$6,500
Оставить заявку
Дом в Буйничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Буйничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Выставлен на продажу жилой дом в д. Ракузовка Буйничский сельский совет. 8 километров от Мог…
$16,700
Оставить заявку
Дом в Сидоровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сидоровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Продаётся добротная дача в большом садовом товариществе "Химик". Автобус из Могилева до садо…
$9,500
Оставить заявку
Дом в Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 14 м²
Продаётся дача в 15 км от Могилёва рядом с деревней Гуслище (Вендорожский сельский совет). Н…
$5,634
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Могилёвском районе, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти