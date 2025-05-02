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Дома в Могилёвском районе, Беларусь

Буйничский сельский Совет
3
Вендорожский сельский Совет
3
12 объектов найдено
Дом в Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается  добротный одноэтажный  дом 73 квм с участком 45 соток в деревне Масальщина .Дом б…
$18,000
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Дом в Мостокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мостокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Предлагаем дом в 8км от Могилева. До остановки  дер. Шапчицы курсирует городской автобус  14…
$5,500
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Дом в Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дача в СТ Строитель -2 ,рядом с ж/д станцией Волоки ,Оршанское напровление.На дизе…
$6,500
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Дом в Селец, Беларусь
Дом
Селец, Беларусь
Площадь 27 м²
**Продается участок 15 соток с недостроенным домом в деревне Селец 2 (Могилёвский район)** *…
$27,000
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Дом в Буйничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Буйничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Продается добротный 2-х этажный дом-сруб , на кирпичном фундаменте. Отопление водяное через …
$18,500
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Дом в Буйничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Буйничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Выставлен на продажу жилой дом в д. Ракузовка Буйничский сельский совет. 8 километров от Мог…
$16,700
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Дом в Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 14 м²
Продаётся дача в 15 км от Могилёва рядом с деревней Гуслище (Вендорожский сельский совет). Н…
$5,634
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Дом в Сидоровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сидоровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Продаётся добротная дача в большом садовом товариществе "Химик". Автобус из Могилева до садо…
$9,500
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Дом в Мостокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мостокский сельский Совет, Беларусь
В продаже участок в живописном месте соснового леса недалеко от Днепра, в 5 км от поворота о…
$11,000
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Дом в Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 14 м²
Продаётся дача в 15 км от Могилёва рядом с деревней Гуслище (Вендорожский сельский совет). Н…
$5,634
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Дом в Буйничи, Беларусь
Дом
Буйничи, Беларусь
Площадь 61 м²
***Продается добротный кирпичный дом с ремонтом  в агрогородке Буйничи рядом с Могилёвом***-…
$62,000
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Коттедж в Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
Площадь 303 м²
*Поможем продать-обменять Вашу недвижимость для приобретения этого коттеджа*==Можно через Жи…
$180,000
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Параметры недвижимости в Могилёвском районе, Беларусь

с садом
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