Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Мирский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Мирский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Мир, Беларусь
Дом
Мир, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается дом площадью 84.1кв м на участке 25 соток в г.п .Мир 87 км от МКАД.Красивый , свет…
$29,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Мирский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов