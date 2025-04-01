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Дома с садом в Мётченский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мётченский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Продаётся уютный дом в Борисовском районе, деревня Добрицкое, всего в 19 км от города - возл…
$20,200
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Параметры недвижимости в Мётченский сельский Совет, Беларусь

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