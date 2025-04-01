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Магазины в Мётченский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 348 м² в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Магазин 348 м²
Мётченский сельский Совет, Беларусь
Площадь 348 м²
Этаж 1/1
В продаже специализированное здание розничной торговли  в д. Старая Метча. Общая площадь 358…
$9,800
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