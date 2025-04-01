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Кафе и рестораны в Мётченский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Ресторан, кафе 220 м² в Мётченский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 220 м²
Мётченский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
В продаже здание для общественного питания (столовая) в д.Старая Метча. Общая площадь 220.1 …
$6,900
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