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Продажа квартир-студий в Беларуси

Студия Удалить
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Минск, Беларусь
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Студия 1 комната
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/5
Продаются апартаменты 32 м2 премиум класса с дизайнерским ремонтом с использование качествен…
$58,000
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