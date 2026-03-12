Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минск
  4. Краткосрочная аренда
  5. Многоуровневые квартиры

Аренда многоуровневых квартир на сутки в Минске, Беларусь

Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Двухуровневый пентхаус с видом на центр Минска в Минск, Беларусь
Двухуровневый пентхаус с видом на центр Минска
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 20/20
Видовая двухуровневая квартира (19-20 этаж) в тихом центре г. Минска.  Вместимость: 6 гос…
$85
за сутки
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти