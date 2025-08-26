Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Беларусь
  3. Минск
  4. Долгосрочная аренда
  5. Многоуровневые квартиры

Долгосрочная аренда многоуровневых квартир в Минске, Беларусь

2 объекта найдено
Сдается двухуровневая Четырехкомнатная квартира в Минск, Беларусь
Сдается двухуровневая Четырехкомнатная квартира
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 8/10
Просторная и стильная четырехкомнатная квартира расположена в тихом дворе с закрытой террито…
$1,400
в месяц
Двухуровневая квартира в центре Минска в Минск, Беларусь
Двухуровневая квартира в центре Минска
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 4/5
Просторная и стильная трехкомнатная квартира расположена в центре Минска.  Квартира состоит …
$950
в месяц
