  2. Беларусь
  3. Микашевичи
  4. Краткосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на сутки в Микашевичах, Беларусь

1 объект найдено
Квартиры на сутки Микашевичи оборудована всем необходимым для проживания в Микашевичи, Беларусь
Квартиры на сутки Микашевичи оборудована всем необходимым для проживания
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
$24
за сутки
