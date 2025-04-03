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Жильё в Николаевский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Николаевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Николаевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
Продается коттедж на берегу Западной Двины! Витебская область, д.РыпинщинаЗемельный участок …
$229,000
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Параметры недвижимости в Николаевский сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов