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Дома с гаражом в Миколаевщинском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Миколаевщина, Беларусь
Дом
Миколаевщина, Беларусь
Площадь 127 м²
Усадьба  расположена в заповедной зоне в д. Миколаевщина, Столбцовского района. Лес, река Н…
$95,000
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Параметры недвижимости в Миколаевщинском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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