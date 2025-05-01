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Жильё в Миколаевщинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Миколаевщина, Беларусь
Дом
Миколаевщина, Беларусь
Площадь 55 м²
На Родине Я.Коласа, с завораживающими видами р.Нёман, продается дом со всеми коммуникациями.…
$19,900
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Параметры недвижимости в Миколаевщинском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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