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Квартиры с гаражом в Михановичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Продам 2/3 доли жилого дома с участком 12,677 сот в д.Кайково , Михановичского с/с, в 19 км …
$21,000
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Параметры недвижимости в Михановичском сельском Совете, Беларусь

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