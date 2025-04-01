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Дома с садом в Мясотский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 170 м²
❤️Продаётся дача в 55 км. от МКАД в Молодеченском направлении ‼️Дача находится в СТ Мясота О…
$25,000
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Параметры недвижимости в Мясотский сельский Совет, Беларусь

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