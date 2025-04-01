Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Мясотский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Мясотский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Самое время купить дачу на берегу Вилии ❤️ Хотите стать владельцем уютной и комфортной дачи …
$16,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Мясотский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мясотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 170 м²
❤️Продаётся дача в 55 км. от МКАД в Молодеченском направлении ‼️Дача находится в СТ Мясота О…
$25,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Мясотский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов