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Жильё в Можейковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Можейково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Можейково, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/3
Предлагаем Вашему вниманию просторную 3 комнатную квартиру, с видом на озеро, “московский” п…
$18,000
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Параметры недвижимости в Можейковском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
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