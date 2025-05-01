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Дома с садом в Мотыкальском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Лот 8672. Жилой дом в Брестском районе.Звоните для более подробной информации. Наши покупате…
$102,000
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 137 м²
Лот 8333. Жилой дом в Брестском районеЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели …
$160,000
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Дом в Скоки, Беларусь
Дом
Скоки, Беларусь
Площадь 41 м²
Лот 8652. Продажа отличной дачи у д. Скоки! Звоните для более подробной информацииНаши ПОКУП…
$27,000
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Параметры недвижимости в Мотыкальском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
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