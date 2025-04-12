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Жильё в Мостокский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Мостокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мостокский сельский Совет, Беларусь
В продаже участок в живописном месте соснового леса недалеко от Днепра, в 5 км от поворота о…
$11,000
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Дом в Мостокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мостокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Предлагаем дом в 8км от Могилева. До остановки  дер. Шапчицы курсирует городской автобус  14…
$5,500
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Параметры недвижимости в Мостокский сельский Совет, Беларусь

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