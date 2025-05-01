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Жильё в Марковичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Марковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Марковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 23 м²
Продается садовый домик СТ Диколовка-3, рядом Ж/Д станция «Диколовка». Дом кирпичный построе…
$8,000
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Параметры недвижимости в Марковичском сельском Совете, Беларусь

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