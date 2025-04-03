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Жильё в Малогородятичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Малогородятичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Малогородятичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дом в живописном месте, расположенном на участке 25 соток, где можно наслаждаться …
$2,900
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Параметры недвижимости в Малогородятичский сельский Совет, Беларусь

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1111 голосов