Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Малечский сельский Совет
  4. Краткосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на сутки в Малечском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Сдаю уютную квартиру на сутки в живописном городе Хойники в Малечский сельский Совет, Беларусь
Сдаю уютную квартиру на сутки в живописном городе Хойники
Малечский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 7/9
$24
за сутки
Оставить заявку
Сдача квартиры на сутки в Хойниках в Малечский сельский Совет, Беларусь
Сдача квартиры на сутки в Хойниках
Малечский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 2/9
$24
за сутки
Оставить заявку
Квартира на сутки полностью меблирована Хойники в Малечский сельский Совет, Беларусь
Квартира на сутки полностью меблирована Хойники
Малечский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 6/9
$24
за сутки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти