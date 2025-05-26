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Продажа офисных помещений в Молодечненском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
10
магазины
4
1 объект найдено
Офис 66 м² в Красное, Беларусь
Офис 66 м²
Красное, Беларусь
Число комнат 13
Площадь 66 м²
Предлагаем в покупку комплекс зданий (бывшая воинская часть).   Расположение: Молодечненский…
$250,000
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