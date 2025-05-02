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Дома с гаражом в Малаховецком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Продаётся жилой дом в 2 км от г. Барановичи (в шаговой доступности Диприз, мкр-н Боровки, Юж…
$38,000
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Параметры недвижимости в Малаховецком сельском Совете, Беларусь

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