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Жильё в Малаховецком сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Ястрембель, Беларусь
Дом
Ястрембель, Беларусь
Площадь 149 м²
Дом (64 % готовности) в 5 мин. от м-на БОРОВКИ. д. Ястрембель.  25 соток – частная собственн…
$40,500
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Дом в Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Малаховецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Продаётся жилой дом в 2 км от г. Барановичи (в шаговой доступности Диприз, мкр-н Боровки, Юж…
$38,000
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Параметры недвижимости в Малаховецком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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