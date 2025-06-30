Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Могилёвская область
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Могилевской области, Беларусь

Бобруйск
7
Коммерческое помещение Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Офис 100 м² в Бобруйск, Беларусь
Офис 100 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 30
Площадь 100 м²
Этаж 4
Аренда/продаж помещения под любое назначение: торговое/офисное/медицинское/сфера услуг и тд.…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Магазин 100 м² в Бобруйск, Беларусь
Магазин 100 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Аренда от 5 до 50 лет помещения под любое назначение: торговое/офисное/медицинское/сфера усл…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 795 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 795 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 795 м²
Этаж 1/2
Аренда культурно - оздоровительного комплекса с административными помещениямиАдрес: г. Бобру…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 300 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 300 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 60
Площадь 300 м²
Этаж 1/7
Аренда от 5 до 50 лет под  медицинский/развлекательный/торговый центр от 300м до 800м, потол…
$3,000
в месяц
Оставить заявку
Склад 2 824 м² в Бобруйск, Беларусь
Склад 2 824 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 2 824 м²
Этаж 1/1
Аренда склада, производстваАдрес: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Тимирязева, д. 5Площадь…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 367 м² в Осиповичи, Беларусь
Магазин 367 м²
Осиповичи, Беларусь
Площадь 367 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду магазин со складскими помещениями в г. Осиповичи Могилевской области. Площа…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 227 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 1 227 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 1 227 м²
Количество этажей 2
Аренда культурно- оздоровительного развлекательного комплексаАдрес: г. Бобруйск, ул. Каменск…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 200 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 200 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 11
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Аренда от 5 до 50 лет помещения под любое назначение: торговое/офисное/медицинское/сфера усл…
$500
в месяц
Оставить заявку