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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Бобруйске, Беларусь

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5 объектов найдено
Склад 2 824 м² в Бобруйск, Беларусь
Склад 2 824 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 2 824 м²
Этаж 1/1
Аренда склада, производстваАдрес: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Тимирязева, д. 5Площадь…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 1 227 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 1 227 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 1 227 м²
Количество этажей 2
Аренда культурно- оздоровительного развлекательного комплексаАдрес: г. Бобруйск, ул. Каменск…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 795 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 795 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 795 м²
Этаж 1/2
Аренда культурно - оздоровительного комплекса с административными помещениямиАдрес: г. Бобру…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 300 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 300 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 60
Площадь 300 м²
Этаж 1/7
Аренда от 5 до 50 лет под медицинский центр от 300м до 800м, потолки до 8 метров, есть возмо…
$3,600
в месяц
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Коммерческое помещение 300 м² в Бобруйск, Беларусь
Коммерческое помещение 300 м²
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 11
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Аренда от 5 до 50 лет под детский развлекательный центр от 300м до 800м, потолки до 7 метров…
$5,000
в месяц
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