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Дома с садом в Могилевской области, Беларусь

Могилёв
16
Бобруйск
9
Александрийский сельский Совет
4
Буйничский сельский Совет
3
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13 объектов найдено
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 253 м²
Выставлен на продажу жилой двухуровневый дом по улице Бородина в г. Могилеве. Общая площадь …
$130,000
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Дом в Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вейнянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дача в СТ Строитель -2 ,рядом с ж/д станцией Волоки ,Оршанское напровление.На дизе…
$6,500
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Дом в Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается  добротный одноэтажный  дом 73 квм с участком 45 соток в деревне Масальщина .Дом б…
$18,000
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Дом в Сидоровичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сидоровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 27 м²
Продаётся добротная дача в большом садовом товариществе "Химик". Автобус из Могилева до садо…
$9,500
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 214 м²
Рядом остановка, магазины.  ООО "ВСП недвижимость-Инвест"УНП 193594828Лицензия Министерства …
$115,000
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Дом 3 комнаты в Александрия, Беларусь
Дом 3 комнаты
Александрия, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
Александрия, в лучший агрогородк Беларуси.               Дом благоустроенный, газовое ото…
$55,000
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Дом в Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 14 м²
Продаётся дача в 15 км от Могилёва рядом с деревней Гуслище (Вендорожский сельский совет). Н…
$5,654
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Дом в Белыничи, Беларусь
Дом
Белыничи, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается жилой дом с участком 23 сотки по адресу: г. Белыничи, переулок Кирова, д.5. Дом де…
$14,300
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Дом в Липень, Беларусь
Дом
Липень, Беларусь
Площадь 73 м²
Предлагаем Вашему вниманию отличный жилой дом с земельным участком в аг.Липень в 100км от Ми…
$50,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 250 м²
Номер договора с агентством 26/2 от 2022-02-04
$90,000
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Дом в Сычковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сычковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Продается дом в деревне Тивновичи (Сычковский сельсовет), всего 6 км от города Бобруйска.   …
$34,900
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Дом в Буйничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Буйничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Выставлен на продажу жилой дом в д. Ракузовка Буйничский сельский совет. 8 километров от Мог…
$16,700
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Дом в Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Продаётся прекрасный объект недвижимости в деревне Зборск, всего в 85 км от Минска (45 минут…
$124,900
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