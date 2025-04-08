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Дома в Свислочский сельский Совет, Беларусь

Дружный
3
12 объектов найдено
Дом 1 комната в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Свислочский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продается участок 12.83 га вместе с домом. От Минска 35 км. В 300 метрах река Свислочь и лес…
$8,900
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Дом в Дружный, Беларусь
Дом
Дружный, Беларусь
Площадь 354 м²
Продается двухэтажный дом в современном поселке городского типа Дружный недалеко от Минска. …
$99,900
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Таунхаус с садом в Дружный, Беларусь
Таунхаус с садом
Дружный, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся просторный 4-х комнатный таунхаус (квартира) площадью 133,6 м2 в п.Дружный, переул…
$75,000
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Дом в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается участок 12.83 га вместе с домом. От Минска 35 км. В 300 метрах река Свислочь и лес…
$8,900
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Дом в Дружный, Беларусь
Дом
Дружный, Беларусь
Площадь 23 м²
Отличное место для уединённого отдыха в с/т «Надежда-2010», Пуховичского района, всего в 30 …
$9,500
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Дом в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 213 м²
Продается двухуровневый дом в г.п.Свислочь.Законсервирован. Планировка позволяет использоват…
$65,000
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Дом 3 комнаты в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Свислочский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Для ценителей современной архитектуры у нас есть классное предложение! Стильный барнхаус в С…
$99,900
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Дом в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 240 м²
Стильный коттедж в 31 км от МКАД! ❤️ Двухуровневый коттедж с террасой, ландшафтным дизайном,…
$179,000
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Дом в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 134 м²
Ищете идеальный дом всего в 35-ти км от Минска? Новый, просторный блочный дом в г.п. Свислоч…
$105,000
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Коттедж в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Свислочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 169 м²
Продается оооочень уютный дом из которого не хочется уходить г.п. Свислочь, переулок Молодёж…
$145,000
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается добротный кирпичный дом в а.г. Свислочь, Осиповичского района Дом построен в неско…
$97,000
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Дом в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
Дом для большой семьи - Просторный холл - 3 большие спальни и 1 кабинет - 2 уровня и цокольн…
$115,000
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Параметры недвижимости в Свислочский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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