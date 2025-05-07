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Склады в Могилевской области, Беларусь

коммерческая недвижимость
19
производственные здания
3
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1 объект найдено
Склад 13 252 м² в Бобруйск, Беларусь
Склад 13 252 м²
Бобруйск, Беларусь
Площадь 13 252 м²
Этаж 1
Продажа складских зданий и помещенийАдрес: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Орловского, д.…
$1,27 млн
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