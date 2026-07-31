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Дома с гаражом в Лыщицком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Новые Лыщицы, Беларусь
Дом
Новые Лыщицы, Беларусь
Площадь 140 м²
Покупая этот объект, покупатель не платит агентству комиссию!Продается жилой дом в перспекти…
$100,000
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Параметры недвижимости в Лыщицком сельском Совете, Беларусь

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