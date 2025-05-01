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Жильё в Лыщицком сельском Совете, Беларусь

дома
26
27 объектов найдено
Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 106,02 кв.м, общ.- 99…
$48,000
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1950 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 61,4 кв.м, общ.- 40,9 кв.м, жил.- 24…
$5,000
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2022 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 114,4 кв.м, общ.- 114,4 кв…
$26,900
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1961 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 62,8 кв.м, общ.- 52,4 кв.м, жил.- 30…
$16,000
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1952 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,5 кв.м, общ.- 48,2 кв.м, жил.- 37…
$15,900
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1953 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 50,1 кв.м, общ.- 38,7 кв.м, жил.- 30…
$13,900
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1951 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 55,1 кв.м, общ.- 48,7 кв.м, жил.- 34…
$10,500
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1961 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 43,7 кв.м, общ.- 34,2 кв.м, жил.- 25…
$16,000
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 97 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1986 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 96,9 кв.м, общ.- 96,9 кв.м, жил.- 55…
$47,000
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1975 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 53,7 кв.м, общ.- 53,7 кв.м, жил.- 23…
$18,000
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2023 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 105,85кв.м, общ.- 105,85 к…
$27,000
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 45,7 кв.м, общ.- 36,3 кв.м, жил.- 36,3 кв.м. 2…
$25,000
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Дом в Остромечево, Беларусь
Дом
Остромечево, Беларусь
Площадь 46 м²
Лот 8127. Продажа жилого дома в аг. Остромечево Звоните для более подробной информации Наши …
$26,990
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
CРОЧНО !!! Жилой дом. 2006 г.п. Брестский р-н. Газосиликатный блок / керамический кирпич / ш…
$75,000
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 56,9 кв.м, общ.- 44,8 кв.м, жил.- 22,0 кв.м, к…
$4,500
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1982 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 45,8 кв.м, общ.- 43,7 кв.м, жил.- 34…
$17,000
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1925 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 59,8 кв.м, общ.- 55,7 кв.м, жил.- 22…
$19,000
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1935 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 70,7 кв.м, общ.- 56,7 кв.м, жил.- 39…
$10,500
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 218,5 кв.м, общ.- 195,5 кв.м, жил.- …
$150,000
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 116,3…
$81,500
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1988 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 42,3 кв.м, общ.- 32,3 кв.м, жил.- 32…
$33,000
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1965 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 52,0 кв.м, общ.- 48,6 кв.м, жил.- 23…
$16,500
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1930 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 47,5 кв.м, общ.- 40,7 кв.м, жил.- 31…
$8,000
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 69,2 кв.м, общ.- 51,6 кв.м, жил.- 40…
$45,000
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Квартира 3 комнаты в Остромечево, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Остромечево, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, аг. Остромечево, ул. Брестская, 1974 г.п., 2 / 2 кирпич, 90,4 / 67,4 /…
$25,800
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 149 м²
Жилой дом в Брестском р-не.1 этаж. Общ.СНБ - 149,3 кв.м, общ.- 149,3 кв.м, жил.- 98,5 кв.м, …
$92,000
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Дом в Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лыщицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 121 м²
Дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 151,5 кв.м, общ.- 121…
$39,500
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Параметры недвижимости в Лыщицком сельском Совете, Беларусь

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