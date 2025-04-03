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Жильё в Лядский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Топилишки, Беларусь
Дом 2 комнаты
Топилишки, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
В продаже дом из бруса в д. Топилишки на ул. Дачная, 3 Щучинского р-на. Земельный участок дл…
$5,000
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1111 голосов