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Дома с гаражом в Луговослободском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
5
4 объекта найдено
Коттедж в Привольный, Беларусь
Коттедж
Привольный, Беларусь
Площадь 285 м²
Продаётся отличный 2-этажный дом с подвалом и 2-мя террасами в непосредственной близости от …
$176,500
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Дом в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Месторасположение Дом расположен в д. Заболотье в 20 км. от Минска в могилевском направлении…
$32,000
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Коттедж в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 293 м²
Отличный вариант для реализации своей мечты! Продаётся просторный дом, имеющий огромный поте…
$109,500
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Коттедж в Замосточье, Беларусь
Коттедж
Замосточье, Беларусь
Площадь 255 м²
Просторный трехуровневый коттедж для большой семьи: роскошь и комфорт на 25 сотках ухоженног…
$340,000
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Параметры недвижимости в Луговослободском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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