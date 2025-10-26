Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Любча
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Любча, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Любча, Беларусь
Дом
Любча, Беларусь
Площадь 80 м²
В продаже жилой в аг. Любча (Новогрудский р-н), 1 пер. Рысинского,д.7. Дом каркасный, обложе…
$24,000
Оставить заявку
Коттедж в Любча, Беларусь
Коттедж
Любча, Беларусь
Площадь 112 м²
Продается жилой дом гп.Любча, ул.Набережная,д. 28. Общая площадь 112 кв.м., жилая 78 м.кв. Б…
$99,900
Оставить заявку
