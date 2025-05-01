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Коттеджи в Любча, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Любча, Беларусь
Коттедж
Любча, Беларусь
Площадь 112 м²
Продается жилой дом гп.Любча, ул.Набережная,д. 28. Общая площадь 112 кв.м., жилая 78 м.кв. Б…
$120,000
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