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Дома с гаражом в Лошницком сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Дом в живописном месте в д. Мужанка, Борисовский район, рядом с а\г Лошница, где есть больни…
$16,500
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Дом в Лошница, Беларусь
Дом
Лошница, Беларусь
Площадь 104 м²
Надёжный дом с видом на реку  ❤️ Просторный кирпичный дом со всеми удобствами в агрогородке …
$70,000
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Дом в Новосёлки, Беларусь
Дом
Новосёлки, Беларусь
Площадь 41 м²
Уютная двухуровневая дача с гаражом ❤️Этот дом - идеальное место для тех, кто хочет жить в г…
$5,700
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Языки общения
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Параметры недвижимости в Лошницком сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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