Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Лошницкий сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Лошницком сельском Совете, Беларусь

Склад Удалить
Очистить
1 объект найдено
Склад 1 139 м² в Новосады, Беларусь
Склад 1 139 м²
Новосады, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 139 м²
Этаж 1/1
Продается незавершенное капитальное строение! Электрическая мощность: 25 кВт (с возможностью…
$220,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти