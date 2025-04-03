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Дома с садом в Любанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Любань, Беларусь
Дом
Любань, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается дом-дача в живописном месте.Рядом два озёра река,грибные и ягодные места.В агрогор…
$15,500
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Параметры недвижимости в Любанский сельский Совет, Беларусь

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