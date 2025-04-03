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Дома с гаражом в Любанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Порса, Беларусь
Дом
Порса, Беларусь
Площадь 73 м²
Ухоженный дом с баней и гаражом под Вилейкой. ❤️ Уютный дом всего в 1 км от Вилейки! Отлично…
$19,300
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Параметры недвижимости в Любанский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов