Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Литвенский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Литвенском сельском Совете, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Литвенский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 8 комнат
Литвенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продажа эксклюзивного хутора с баней вдали от людей в окружении векового леса. Усадьба на…
$390,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Литвенском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти