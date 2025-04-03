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Жильё в Литвенский сельский Совет, Беларусь

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
В продаже деревянный домик в 65 км от города Минска, по Гродненской трассе! Деревня жилая, е…
$17,500
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Дом в Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 97 м²
В продаже дом, расположенный в живописном месте "Налибокской Пущи". Петриловичи — деревня в …
$59,000
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Дом в Литвенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Литвенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Ваш уголок рая: дом на берегу реки Волма с участком 25 соток! ❤️ Продается замечательный дом…
$7,500
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Параметры недвижимости в Литвенский сельский Совет, Беларусь

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