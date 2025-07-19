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Коттеджи в Лебедевском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лебедевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Современный жилой коттедж со вторым гостевым домом с баней в д. Асаново ❤️ Хотите жить в ком…
$219,000
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Параметры недвижимости в Лебедевском сельском Совете, Беларусь

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