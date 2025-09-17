Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Лида
  4. Краткосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на сутки в Лиде, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Сдам квартиру на сутки в Лиде для отдыха или командировки в Лида, Беларусь
Сдам квартиру на сутки в Лиде для отдыха или командировки
Лида, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/9
$27
за сутки
Оставить заявку
Сдаю квартиру посуточно в Лиде с отчетными документами в Лида, Беларусь
Сдаю квартиру посуточно в Лиде с отчетными документами
Лида, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/9
$24
за сутки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти