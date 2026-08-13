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Дома с гаражом в Летчанском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Летчанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Летчанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается современный дом с качественным ремонтом, со всеми коммуникациями для круглогодично…
$82,463
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Параметры недвижимости в Летчанском сельском Совете, Беларусь

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