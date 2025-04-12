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Дома в Летчанский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Летчанский сельский Совет, Беларусь
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Дом 4 комнаты
Летчанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Уютный двухэтажный дом, расположенный всего в 11 км от Витебска, рядом с турбазой Верасы, — …
$61,128
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Дом в Малые Лётцы, Беларусь
Дом
Малые Лётцы, Беларусь
Площадь 266 м²
Продаётся жилой комплекс 2021 года постройки, многофункциональный, со всеми удобствами. Отоп…
$340,000
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Параметры недвижимости в Летчанский сельский Совет, Беларусь

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