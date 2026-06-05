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Дома с садом в Леснянском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Леснянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Леснянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Вариант, который стоит рассмотреть! Объект для проживания либо под агроусадьбу на берегу рек…
$60,000
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Параметры недвижимости в Леснянском сельском Совете, Беларусь

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