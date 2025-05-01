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Дома с садом в Лошанском сельском Совете, Беларусь

9 объектов найдено
Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Дачный дом 43 м2, готовый для летнего отдыха, возле д.Бовбли, в востребованном направлении -…
$23,900
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продаётся дача недалеко от Минска  (СТ Миловиды 89) 20 км от МКАД  - 150 метров от дома бл…
$20,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается  дом для круглогодичного проживания  в СТ Полиграфист, Минский  р-н, Молодечненско…
$52,500
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 89 м²
Продается дачный дом в СК " Кристалл-Плюс " !Минская обл., Минский р-н,  СК " Кристалл-Плюс …
$23,900
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 151 м²
Продается дом для круглогодичного проживания. Частично готов для проживания.  Крыша Шифер. Д…
$33,500
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продаётся уютная дача в СТ "Аист", дом 189; рядом д.Горошки, застройка окружена сосновым лес…
$13,500
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 21 м²
Продается дача в СТ "Вышково" Минского района. От МКАД с Долгиновского тракта 20.2 км. На уч…
$9,500
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Продаётся блочный загородный дом с баней 100% готовности с мебелью в СТ "Родник-Мелоратор", …
$43,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продаётся дача недалеко от Минска  (СТ Миловиды 89) 20 км от МКАД  - 150 метров от дома бл…
$14,000
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Параметры недвижимости в Лошанском сельском Совете, Беларусь

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