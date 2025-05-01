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Дома с гаражом в Лошанском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 259 м²
Новый тёплый дом с готовым цокольным этажом и современными коммуникациями ❤️ Дом с большим п…
$119,900
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Коттедж в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 136 м²
Продается 2 этажный комфортный коттедж из клееного бруса в п.Новинка (район аг.Сёмково). 14…
$345,000
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 151 м²
Продается дом для круглогодичного проживания. Частично готов для проживания.  Крыша Шифер. Д…
$33,500
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Дом в Лошанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лошанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продаётся дача недалеко от Минска  (СТ Миловиды 89) 20 км от МКАД  - 150 метров от дома бл…
$14,000
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Параметры недвижимости в Лошанском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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